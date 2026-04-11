Gemlik'te cinayet: Kız ve erkek arkadaşı gözaltında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde öldürülmüş halde bulunan kadının kızı ile kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı.
İlçede ikamet eden 65 yaşındaki Fatma Ekinci'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ekinci'nin kızı ile sevgilisi E.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki evinde ikamet eden Fatma Ekinci, dün eşi Nihat Ekinci'nin namaza gitmesinin ardından yakınları tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.
