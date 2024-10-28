Gemlik'te Cumhuriyet Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Gemlik'te Cumhuriyet Konseri Düzenlendi

Gemlik\'te Cumhuriyet Konseri Düzenlendi

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği Cumhuriyet Konseri'ni Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konserde halk oyunları ve zeybek gösterisi yapıldı.

28.10.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Cumhuriyet Konseri'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Meltem Güneş ve Sadettin Çiçek'in sunuculuğuyla Şef Zeynep Yüksel yönetiminde sahne alan koro, eserleri solo ve koro olarak seslendirdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in eşi Hacer Deviren ile birlikte katıldığı konser, Halk oyunları ve Can Parlak'ın zeybek gösterisiyle sona erdi.

Konserde duygularını dile getiren Gemlik Sanat Kültür Derneği Başkanı Fatih Mehmet Eryılmaz, "Bizlere bu imkanı sağlayan Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparken, Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği'nin 1995 yılında kurulduğu ve yaşatılması sürdürülmesi kolay bir dernek olmadığını belirterek, "Öncelikle emektarlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu konser günlerce ortaya koyulan bir emekten sonra ortaya çıktı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Gemlik Sanat Kültür Derneği Başkanı Fatih Mehmet Eryılmaz çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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