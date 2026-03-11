Gemlik'te Dilencilik Yapanlara Yönelik Denetimler Sıkılaştırıldı

(BURSA) – Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Kent genelinde yapılan kontrollerde, çevre il ve ilçelerden gelerek dilencilik yaptığı tespit edilen çok sayıda kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gemlik Belediyesi, vatandaşların huzurunu korumak ve istismarının önüne geçmek amacıyla zabıta ve emniyet güçleriyle koordineli bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında Bursa, Balıkesir ve Kocaeli gibi farklı illerden gelerek ilçede faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi.

"Cezayı ödeyip mesleğimize devam ediyoruz"

Çarşı Meydanı'ndaki denetimlerde, yaklaşık bir yıl önce "hastamız ameliyat olacak" bahanesiyle dilencilik yapan Balıkesir doğumlu karı koca yeniden yakalandı. Şahısların zabıta ekiplerine, dilenciliği bir meslek haline getirdiklerini ve Türkiye genelinde gezdiklerini belirterek, "Yakalandığımızda cezamızı ödeyip işimize devam ediyoruz" şeklindeki ifadeleri tutanaklara yansıdı.

İstiklal Caddesi, Hamidiye Mahallesi ve çeşitli zincir market önlerinde yapılan çalışmalarda; Karacabey, Bursa merkez ve Kocaeli'den geldikleri belirlenen şahıslara müdahale edildi. Ayrıca, gazete ve dergi satma bahanesiyle vatandaşları rahatsız ettiği belirlenen kişiler hakkında da polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Elde edilen paralara el konuldu

Denetimler kapsamında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı. Dilencilikten elde edildiği belirlenen nakit paralara, kamuya aktarılmak üzere el konulurken; işlemler belediyenin kadın güvenlik görevlileri nezaretinde gerçekleştirildi.

"İstismara geçit vermeyeceğiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların insani duygularını sömürenlere karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Deviren, "Ramazan ayında artış gösteren istismar faaliyetlerine karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Tespit edilen şahıslar hakkında gerekli kanuni işlemler yapılmakta, elde edilen paralar ise kamuya aktarılmaktadır. Hemşehrilerimizin huzuru için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.