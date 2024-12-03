Gemlik'te Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Gemlik'te Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği

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Gemlik Kent Konseyi ve Lions Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin zorluklarına dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak için empati uygulaması gerçekleştirdi.

03.12.2024 17:30  Güncelleme: 17:46
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(BURSA)- Gemlik Kent Konseyi ve Lions Kulübü iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için empati uygulaması yapıldı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlik Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve tüm engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan, bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlıca hayata geçiriyoruz" dedi.

Gemlik Kent Konseyi ve Lions Kulübü iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş, CHP İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve Gemlik Lions Kulübü yöneticileri, gözlerini bağlayarak görme engelli bastonuyla İstiklal Caddesi'nde karşıdan karşıya geçti.

Etkinlikte Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Öncelikle bu farkındalık etkinliğinde emeği geçen Gemlik Kent Konseyi yönetimine ve Gemlik Lions Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza baston hediye ederek, onların yaşadığı zorlukları bir nebze de olsa anlamaya çalıştık. Bizler, Gemlik Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve tüm engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan, bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlıca hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılara, engelli bireylerin yaşamlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Belediye, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Gemlik\'te Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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