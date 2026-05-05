Gemlik'te Halı Sahalar Yenilendi

05.05.2026 11:20  Güncelleme: 11:42
(BURSA) - Gemlik Belediyesi, ilçedeki spor alanlarının daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesi amacıyla halı sahalarda bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Gemlik Belediyesi tarafından Eren Bülbül Halı Sahası, Muhsin Yazıcıoğlu Halı Sahası, Muammer Bıçakçı Halı Sahası, Hisar Mahallesi Halı Sahası ve Çukurbahçe Halı Sahası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında sahaların zemininde oluşan bozulmalar onarıldı. Zeminlere granül ve silisyum takviyesi yapılarak daha dayanıklı ve güvenli hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca kale direkleri ve fileler yenilenirken, sahalarda bulunan tampon fileler de değiştirilerek spor yapan vatandaşlar için daha güvenli bir ortam oluşturuldu.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçedeki spor alanlarının düzenli bakım ve onarımlarının sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli tesislerde spor yapabilmesi için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

