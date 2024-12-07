Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde İhmal İddiası - Son Dakika
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Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde İhmal İddiası

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olumsuz görüntüler için idari soruşturma başlattıklarını açıkladı. Başkan, sokak hayvanlarının stresten zayıfladığını, ancak ihmalin açıkça görüldüğünü belirtti.

07.12.2024 10:54  Güncelleme: 10:59
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(BURSA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olaya ilişkin, "Sokak hayvanlarının beslenmemesi gibi durum söz konusu değil. Stresten zayıfladıkları bize uzmanlar tarafından söylendi ama görüntüler burada bir olumsuzluğun, bir ihmalin olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bu konuyla ilgili derhal idari bir soruşturma başlattık. Buradaki sokak canlarımızın canını koruyamadığımız için çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Başkan Deviren, Gemlik Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Deviren, olayı derin bir üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize ulaşan görüntüler, hiçbir insanın kabul etmeyeceği görüntüler. Bir hayvansever olarak, köpeği olan biri olarak şunu söylüyorum gerçekten şu an yüreğim titriyor, içim çok dolu... Elbette söylenecek çok şey var. Buradaki kapasitemiz belli, 75 tane sokak hayvanının yeni yasaya göre mutlaka olması gerekiyor. Ama sokaklarda hayvanlar özgürlüğe alıştığı için belki burada strese giriyorlar, belki burada yaşamları onlara çok zor geliyor. Depolarımızda mama var, sokak hayvanlarının beslenmemesi gibi durum söz konusu değil. Stresten dolayı zayıfladıkları bize uzmanlar tarafından söylendi ama görüntüler burada bir olumsuzluğun, bir ihmalin olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bu konuyla ilgili derhal idari bir soruşturma başlattık. Bölgemizdeki veteriner arkadaşlarla irtibata geçtik, incelemelerini yapacaklar. Buradaki sokak canlarımızın canını koruyamadığımız için çok üzgünüm. Bugün yaşadığımız olay kabul edilebilir bir olay değil. Veteriner arkadaşlarımızla irtibata geçtik, İlçe Tarım Müdürlüğü'müzle irtibata geçtik. Bundan sonra en azından bir şey olmaması için elimizden geleni yapacağız ve gece gündüz bunun peşinde olacağız. Üzgünüz ama üzgün olmamız kaybettiğimiz sokak hayvanını geri getirmiyor. Maalesef yapılan birçok yanlış uygulama var, hayatını kaybeden sokak hayvanları için mutlaka bir hayvan mezarlığının yapılması için de girişimlerimize başlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde İhmal İddiası - Son Dakika

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