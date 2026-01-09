Gemlik Belediyesi'nden Kadın ve Çocuklara Ücretsiz İngilizce Eğitimi - Son Dakika
Gemlik Belediyesi'nden Kadın ve Çocuklara Ücretsiz İngilizce Eğitimi

09.01.2026 17:37  Güncelleme: 21:55
Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, kadınlar ve çocuklar için ücretsiz İngilizce eğitim programı başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu eğitimlerin katılımcılara yabancı dil öğrenme ve sosyal hayata katılım açısından önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

(BURSA)- Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, kadınlar ve çocuklar için ücretsiz İngilizce eğitimleri başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çocuklarımızın İngilizce eğitimi alarak yabancı dil öğrenmelerini ve hayata daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz" dedi.

Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 500 yıllık tarihi bir binada hizmet veren merkezde, kadınlar ve çocuklara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimi başlatıldı. Belediye personeli İngilizce Öğretmeni Esra Fırtına tarafından verilen dersler, kadınlar ve çocuklar için ayrı gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Programa yaklaşık 100 kişi kayıt yaptırdı. Eğitimler, katılımcıların yaş ve seviyelerine göre planlanarak gerçekleştiriliyor. Merkezde ayrıca okul öncesi çocuklar için eğitici etkinlikler düzenleniyor. Kadınlar için ise sosyal hayata daha aktif katılım, sosyalleşme ve kültürel-eğitsel gelişim hedefleniyor.

"Hayata daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çocuklarımızın İngilizce eğitimi alarak yabancı dil öğrenmelerini ve hayata daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz. Kadınlarımızın ise sosyal hayatta daha fazla yer alarak sosyalleşmelerini, kültürel ve eğitsel açıdan kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

