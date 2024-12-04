Gemlik'te Kırsal Altyapıya Yönelik Köprü Yenileme Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Gemlik'te Kırsal Altyapıya Yönelik Köprü Yenileme Projesi Tamamlandı

Gemlik Belediyesi, Küçükkumla Mahallesi'nde dere üzerindeki köprüyü yenileyerek modern ve güvenli bir yapı inşa etti. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projelerin tüm mahallelere yayılacağını ve kırsal alanların yaşam kalitesinin artırılacağını belirtti.

04.12.2024 17:50
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Küçükkumla Mahallesi'nde köy içinde yer alan dere üzerindeki köprüde gerçekleştirdiği yenileme çalışmasını tamamladı. Çalışmaların sona ermesinin ardından bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu tür projelerin ilçedeki tüm mahallelere yayılacağını ve Gemlik'i daha güvenli, yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Küçükkumla Mahallesi'nde yer alan dere üzerindeki köprüde gerçekleştirdiği yenileme çalışmasını tamamladı. Çalışmayla, eskiyen ve güvenlik riski taşıyan köprünün yerine çağdaş, güvenli bir yapının inşa edilmesi sağlandı. Çalışmaların sona ermesinin ardından, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Küçükkumla Mahallesi'ne geldi. Başkan Deviren, burada Mahalle Muhtarı Nuri Can ile birlikte köprüde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Deviren, köprünün inşaatı hakkında bilgi aldıktan sonra, bölgedeki diğer altyapı ihtiyaçlarına dair de görüş alışverişinde bulundu. Muhtar Nuri Can, mahalle halkının bu köprü yenileme çalışmasından memnuniyet duyduğunu ve köprünün, özellikle kötü hava koşullarında dereyi geçişte yaşanan zorlukları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını dile getirdi. Başkan Deviren, kırsal mahallelerin, özellikle ulaşım ve altyapı anlamında çağdaş bir görünüme kavuşturulmasının önemine değindi. Küçükkumla Mahallesi'nin modernleşmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Deviren, bu tür projelerin ilçedeki tüm mahallelere yayılacağını ve Gemlik'i daha güvenli, yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Deviren ayrıca, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür projelerin sadece altyapıyı güçlendirmekle  kalmayıp, aynı zamanda kırsal halkın ihtiyaçları doğrultusunda daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflediğini söyledi. Yenilenen köprünün, Küçükkumla Mahallesi'ndeki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracağına ve köy halkının güvenliğini artıracağına inandığını belirtti.

Muhtar Nuri Can ise, mahalle sakinleri adına Başkan Deviren'e teşekkür ederek, köprü yenileme çalışmasının, köy halkı için büyük bir kolaylık sağladığını dile getirdi. Can, bu tür çalışmaların kırsal mahallelerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ve Gemlik Belediyesi'nin kırsal mahallelere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Kırsal Altyapıya Yönelik Köprü Yenileme Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te Kırsal Altyapıya Yönelik Köprü Yenileme Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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