Gemlik'te Motosiklet Kazası! - Son Dakika
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Gemlik'te Motosiklet Kazası!

Gemlik\'te Motosiklet Kazası!
10.06.2026 21:38
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü D.Y. (19) yaralandı.

Kaza, Eşref Dinçer Mahallesi İbadet Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BUH 547 plakalı otomobil ile D.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrularak yaralanan D.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Gemlik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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