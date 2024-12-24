Gemlik'te Park ve Oyun Alanları Yenileniyor - Son Dakika
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Gemlik'te Park ve Oyun Alanları Yenileniyor

Gemlik\'te Park ve Oyun Alanları Yenileniyor

Gemlik Belediyesi, park ve oyun alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Modern oyun grupları ile eski parklar yenileniyor ve çocukların güvenliği artırılıyor.

24.12.2024 09:36  Güncelleme: 10:01
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi, park ve oyun alanlarında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Yapılan yenileme işlemleriyle oyun alanlarında çocukların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve oyun alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Modern oyun gruplarını içeren yeni park projeleriyle ilçeye katkı sağlarken, eski ve yıpranmış parkları da tamamen yeniliyor.

Yoğun kullanımdan yıpranan oyun ekipmanları onarılarak çocuklar için daha güvenli hale getiriliyor. Ayrıca zemini kum olan park alanları kauçuk zeminle kaplanıyor. Bu dönüşüm, hem çocukların güvenliğini artırıyor hem de daha modern oyun alanları oluşturulmasını sağlıyor.

Belediye, bu faaliyetlerle yalnızca oyun alanlarını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe hedefi doğrultusunda adımlar atıyor. Bu kapsamda, çocuklara sağlıklı oyun alanları sunarken çevreye duyarlı projeler hayata geçiriliyor.

Kaynak: ANKA

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