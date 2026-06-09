Gemlik Zabıtası'ndan Halk Sağlığını Tehdit Eden Depoya Baskın - Son Dakika
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Gemlik Zabıtası'ndan Halk Sağlığını Tehdit Eden Depoya Baskın

09.06.2026 09:48  Güncelleme: 10:48
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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan koşullarda depolanan gıda ürünlerine el koyarak imha etti. İş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bir depoya yönelik denetim gerçekleştirdi. Depoda, satışa ve tüketime uygun olmayan, son kullanma tarihi geçmiş, muhafaza koşulları yetersiz ve hijyen kurallarına aykırı şekilde depolanan çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu belirlendi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Orhangazi Caddesi üzerinden gelen bir ihbarı değerlendirerek ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, depo olarak kullanılan iş yerinde çok sayıda sağlıksız gıda ürünü tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan ürünler toplatılarak imha edilirken, iş yeri hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Söz konusu depodan ilçe genelindeki küçük market ve işletmelere ürün dağıtımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğinden şüphelendikleri gıda ürünleriyle karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Deviren, "Halk sağlığını korumak belediyemizin en önemli sorumluluklarından biridir. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendirerek gerekli işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Zabıta, Gemlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Zabıtası'ndan Halk Sağlığını Tehdit Eden Depoya Baskın - Son Dakika

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