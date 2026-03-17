Gemlik'te Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Gemlik\'te Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
17.03.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Gemlik'te silahlı saldırıda Süleyman Aktaş ile bir kadın seyyar satıcı ve çocuk yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Aktaş ile bu sırada bölgede bulunan kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuk yaralandı. Olaya ilişkin Aktaş'ın kayınbiraderi Dursun B.O. (27) gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Aktaş, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Aktaş ile olay yerinde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuğa isabet etti. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Hastanede tedavi gören Süleyman Aktaş, ilk ifadesinde kendisini yaralayanın kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu iddia etti. Aktaş'ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Dursun B.O.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:16:23. #7.12#
SON DAKİKA: Gemlik'te Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.