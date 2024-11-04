Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Terminal bölgesinde köprüden geçerek Bursa yönüne geçen tır, Terminal Kavşağında yabancı uyruklu bir kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, sürüklenen henüz kimliği öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te Tır Çarpması: Bir Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika
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