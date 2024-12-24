Gemlik'te Ulaşım Konforunu Artırma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gemlik'te Ulaşım Konforunu Artırma Çalışmaları Devam Ediyor

Gemlik\'te Ulaşım Konforunu Artırma Çalışmaları Devam Ediyor

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ulaşım konforunu artırmak üzere Orhaniye Mahallesi'nde yol yapım ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürü Fatih Köse, yapılan çalışmaların standartlara uygun olduğunu ve yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

24.12.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Orhaniye Mahallesi'nde kilitli parke taşı, bordür ve şev taşı döşeme işlemlerinin yanı sıra yol yapım faaliyetleri de aralıksız devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürü Fatih Köse, yapılan tüm çalışmaların standartlara uygun şekilde planlandığını ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. İlçedeki yolların ve kaldırımların modernize edilmesiyle vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım faaliyetleriyle ilçenin eksikliklerini hızla giderdiklerini söyledi. Başkan Deviren, "Merkez ve kırsal mahallelerde birçok noktada ekiplerimiz, parke döşeme, kaldırım, yol yapım ve şev taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor. Yapılan tüm hizmetlerimiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir Gemlik için" dedi.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Atilla Kökçam da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gemlik Belediyesi'nin mahalleye sağladığı hizmetler için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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