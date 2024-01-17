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Gemlik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gemlik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Pire (43), evinin önünde park halindeki aracında yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu ile silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Gemlik\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
17.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Pire (43), evinin önünde park halindeki aracında yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu ile silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Pire'yi takibe aldı. Umurbey Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki aracında yakalanan Pire'nin üstünde ve otomobildeki aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 1 sustalı bıçak, 1 hassas terazi, 2 parça halinde 6,20 gram sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 12,44 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Pire, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gemlik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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