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Gemlik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.P'yi (43) Umurbey Mahallesi'ndeki evinin önünde aracında gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, sustalı bıçak ve 18,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Gemlik\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
17.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:00
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.P'yi (43) Umurbey Mahallesi'ndeki evinin önünde aracında gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, sustalı bıçak ve 18,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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