Gemlik ve Byshiv Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

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(BURSA)- Gemlik Belediyesi ve Ukrayna'nın Byshiv kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kardeşlik bağının her iki şehir için de faydalı olmasını dilediğini söyledi.

Gemlik Belediyesi ve Ukrayna'nın Byshiv kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıda bir araya gelen yetkililer, iki şehir arasında iş birliği ve ortak projeler hakkında görüştü.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşın sona ermesinin ardından Belediye teknik ekiplerinin Byshiv'e giderek yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını açıkladı. Başkan Deviren, uzman ekiplerin sahada incelemeler yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda destek sunacağını belirtti ve bu kardeşlik bağının her iki şehir için de faydalı olmasını temenni etti. Ayrıca, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.