Gemlik ve Byshiv Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Gemlik ve Byshiv Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Gemlik Belediyesi, Ukrayna'nın Byshiv kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Başkan Şükrü Deviren, iş birliği ve ortak projelerin önemine vurgu yaparak, savaş sonrası teknik ekiplerin ihtiyaç anında destek vereceğini açıkladı.

27.02.2025 14:57
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi ve Ukrayna'nın Byshiv kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kardeşlik bağının her iki şehir için de faydalı olmasını dilediğini söyledi.

Gemlik Belediyesi ve Ukrayna'nın Byshiv kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıda bir araya gelen yetkililer, iki şehir arasında iş birliği ve ortak projeler hakkında görüştü.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşın sona ermesinin ardından Belediye teknik ekiplerinin Byshiv'e giderek yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını açıkladı. Başkan Deviren, uzman ekiplerin sahada incelemeler yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda destek sunacağını belirtti ve bu kardeşlik bağının her iki şehir için de faydalı olmasını temenni etti. Ayrıca, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik ve Byshiv Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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