Genç Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.
Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken F.O. (31) idaresindeki 34 FTH 69 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Emirhan Güneri'nin (21) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti kılınan namazın ardından Güneri'nin cenazesi, Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Güneri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Güneri'ye çarpan otomobil sürücüsü F.O. (31) ise emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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