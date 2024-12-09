Genç Bilim İnsanı Elif Uğraş, Uluslararası Sempozyumda Başarı Gösterdi

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsünün "Bilimsel Miraslar, Halkların Mirası" temalı sempozyumunda genç bilim insanlarının başarısını uluslararası alanda temsil eden tıp fakültesi öğrencisi Elif Leyal Uğraş'ı tebrik etti.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Leyal Uğraş, vakıf tarafından genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "EDEP-İSAR Tıp Öğrenci Sempozyumu" kapsamında çalışma yürütüyor.

UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsünce düzenlenen uluslararası sempozyuma katılan Uğraş, genç bilim insanlarının başarısını uluslararası alanda temsil etti.

Uğraş, sempozyumda, bilim diplomasisinin gücü, kültürel mirasın korunması ve iş birliğinin önemi üzerine gerçekleştirdiği sunumuyla katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Bu sunum, tıp öğrencilerinin bilimsel mirası koruma ve uluslararası bilimsel iş birliğini güçlendirme alanlarındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Genç bilim insanlarına örnek olacak ilham kaynağı

TÜRGEV, Elif Leyal Uğraş'ın bu önemli başarısını büyük bir gururla kutladığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Uğraş'ın başarısının sadece bir bireysel hikaye değil, aynı zamanda genç bilim insanlarına örnek olacak bir ilham kaynağı olduğu, bu adımın genç bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiği aktarılarak, bu öğrencinin başarı hikayesinin genç araştırmacıların bilimsel işbirlikleriyle daha geniş kitlelere ulaşma potansiyelini ortaya koyduğu bildirildi.