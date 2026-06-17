Gençler karar masasının merkezinde olmalı

(ANKARA) - TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer, "Gençlerin fikirleri, eleştirileri, beklentileri ve çözüm önerileri, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine ne kadar güçlü yansırsa, kentlerimiz de o kadar kapsayıcı, yenilikçi ve yaşanabilir hale gelir. Bu nedenle gençleri karar masalarının tam merkezinde görmek zorundayız" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliği ve kurumsal desteğiyle, Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında yürütülen "Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi (AKRAN) Projesi" çerçevesinde Genç Dostu Kentler Yönetişim Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmaları, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Julia Rudhe, TAV Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Altınok ve GSM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan tarafından gerçekleştirildi.

"GENÇLERİN KATILIMINI DA GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Zirvenin açılışında konuşan TBB Başkanı Vahap Seçer, gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve kentlerin geleceğine gençlerin bakışını daha güçlü biçimde yansıtacak önemli bir çalışmanın lansmanının gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçer, çağdaş belediyeciliğin, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekillendiğini belirterek, "Gençlerin fikirleri, eleştirileri, beklentileri ve çözüm önerileri, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine ne kadar güçlü yansırsa, kentlerimiz de o kadar kapsayıcı, yenilikçi ve yaşanabilir hale gelir. Bu nedenle gençleri karar masalarının tam merkezinde görmek zorundayız" diye konuştu.

Vahap Seçer, gençlerin sesini duyan ve birlikte üreten kentlerin inşa edilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Lansmanı yapılan Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi'nin 30 büyükşehir belediyesini kapsadığını ifade eden Seçer, çalışmanın genç dostu belediyecilik yaklaşımını ölçülebilir ve geliştirilebilir bir zemine taşıdığını kaydetti.

Seçer, endeks sayesinde belediyelerin gençlik alanındaki yönetişim kapasitesinin, gençlerin karar alma süreçlerine katılım düzeyinin, kurumsal mekanizmaların işlerliğinin ve gelişim alanlarının daha net görülebileceğini belirterek, çalışmanın "daha katılımcı, daha kapsayıcı ve daha genç dostu kentler için güçlü bir yol haritası" sunduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, "Yerel demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, gençlerin katılımını da güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Seçer gençlere de seslenerek, "Sizlerin daha adil, daha özgür, daha yeşil, daha erişilebilir ve daha katılımcı kent talepleri bizler için son derece kıymetli. Bizlere düşen görev, sizlerle birlikte karar almak, birlikte üretmek ve birlikte uygulamaktır" dedi.

"GENÇLER YALNIZCA GELECEĞİN BİREYLERİ DEĞİL..."

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Julia Rudhe konuşmasında, projenin anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımını geliştirmeye yönelik önemli bir platform sunduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin gençler açısından daha kapsayıcı ve duyarlı hale getirilmesi yönündeki çalışmaların önemine dikkat çeken Rudhe, belediyelerin bu alandaki çabalarını takdir etti.

"Akran Projesi'nin gençleri yerel karar alma süreçlerine katılım konusunda desteklerken aynı zamanda gençlik sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçladığını" ifade eden Rudhe, gençlerin yalnızca geleceğin bireyleri değil, "bugünün aktif yurttaşları ve yerel karar alma süreçlerinin kilit paydaşları" olarak görülmesi gerektiğini vurguladı."

İyi yönetişimin yalnızca hizmet sunma kapasitesiyle sınırlı olmadığını belirten Rudhe, yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlayan koşulların da en az hizmet üretimi kadar önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda Rudhe, gençlerin görüşlerini ifade edebileceği, politika süreçlerine katkı sunabileceği ve katkılarının dikkate alındığını görebileceği mekanizmaların oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Belediyelerin gençlere en yakın yönetim birimleri olduğuna dikkati çeken Rudhe, yerelde geliştirilen katılım kültürünün daha geniş yönetişim süreçlerine entegre edilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Rudhe, kapsayıcı katılımın ancak gençlerin güçlendirilmesi, desteklenmesi ve gerekli alanlara erişimin sağlanmasıyla mümkün olacağını belirterek gençlere çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

AKRAN PROJESİ TANITILDI

Açılış konuşmalarının ardından AKRAN Projesi'nin tanıtım sunumu gerçekleştirildi. GSM ve TAV tarafından yürütülen projenin, insan haklarını temel alan bir yaklaşımı teşvik ederek; gençler, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi, farklı arka planlardan gelen gençlerin sesini karar alma süreçlerine taşımayı hedeflediği ifade edildi.