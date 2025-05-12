Genç Günler Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "39. Genç Günler" kapsamında söyleşiler gerçekleştirilecek.

Söyleşiler yarın saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Hayko Cepkin'in konuk olacağı program ile başlayacak.

Aynı gün 18.30'da Prof. Dr. Cem Say ile Özlem Özdemir söyleşiye katılacak.

Oyuncu Giray Altınok ile Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan da söyleşilerde gençlerle bir araya gelecek.