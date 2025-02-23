Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu: 12 Yılda 2.664 Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu: 12 Yılda 2.664 Genç İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Genç İşçiler Raporu'na göre son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi yaşamını yitirdi. Raporda AK Parti iktidarının 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiği hatırlatılarak, "Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi" denildi.

23.02.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'na göre, son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi yaşamını yitirdi. Raporda AK Parti iktidarının 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiği hatırlatılarak, "Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi" denildi.

İSİG Meclisi, 2013-2024 yılları Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'nu açıkladı. "Gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına ve geleceksizleştirilmesine karşı mücadeleye…" başlığıyla paylaşılan raporda iş cinayetlerinin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Rapora göre, son on iki yılda en az 2 bin 664 genç işçi hayatını kaybetti.

Raporda, AK Parti iktidarının 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu durum alarm vericidir. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Her fırsatta yaptığımız en az 3 çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz' çağrısı da güvencesiz emek havuzunun en önemli bileşeni olan çocuk işçiliğinin önemine vurgu yapmaktadır. Sermaye için ucuz (MESEM ile bedava) ve örgütsüz bir işçi kitlesi vazgeçilmezdir.

Tabi bu sözlerin diğer bir muhatabı da genç işçiler. Bu politikanın bir adımını 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' oluşturuyor. Proje ile 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin liralık kredi imkanı sunuluyor. Bu krediye başvurabilmek için öncelikle 18-29 yaş arasında olmak ve belli ekonomik şartlar öne sürülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızını alamıyor ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabı X'ten 'Seviyorsan git evlen bence' paylaşımını yapıyor. Tüm bu açıklamalar yapılırken:

Türk-İş Ocak 2025 Açlık- Yoksulluk Araştırması'na göre 'dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 lira; yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira'. BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2025 Dönem Raporu'na göre 'dört kişilik bir aile için açlık sınırı 22 bin 75 lira, yoksulluk sınırı 76 bin 358 lira'. Endeksa, Ocak 2025 Konut Değer Raporu'na göre 'Türkiye'de ortalama kira bedeli 20 bin 542 lira'.

DİSK-Ar'ın açıklamasına göre, '2024 4. çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,7 olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2024 yılı 4. çeyreğinde yüzde 37,3 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 21,6 puan fazla. Geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 46,7!'

OECD'nin açıklamasına göre 'Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki her 3 gençten biri (yüzde 31,1) ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 41,4 iken, erkeklerin oranı yüzde 21,4 oldu. OECD ortalamasında ise ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 14,4, erkeklerin oranı ise yüzde 13,1 olarak hesaplandı'.

Yani birçok veri söylenebilir. Ancak özeti şu: Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu: 12 Yılda 2.664 Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu: 12 Yılda 2.664 Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.