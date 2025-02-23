Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu: 12 Yılda 2.664 Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'na göre, son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi yaşamını yitirdi. Raporda AK Parti iktidarının 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiği hatırlatılarak, "Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi" denildi.

İSİG Meclisi, 2013-2024 yılları Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'nu açıkladı. "Gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına ve geleceksizleştirilmesine karşı mücadeleye…" başlığıyla paylaşılan raporda iş cinayetlerinin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Rapora göre, son on iki yılda en az 2 bin 664 genç işçi hayatını kaybetti.

Raporda, AK Parti iktidarının 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu durum alarm vericidir. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Her fırsatta yaptığımız en az 3 çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz' çağrısı da güvencesiz emek havuzunun en önemli bileşeni olan çocuk işçiliğinin önemine vurgu yapmaktadır. Sermaye için ucuz (MESEM ile bedava) ve örgütsüz bir işçi kitlesi vazgeçilmezdir.

Tabi bu sözlerin diğer bir muhatabı da genç işçiler. Bu politikanın bir adımını 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' oluşturuyor. Proje ile 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin liralık kredi imkanı sunuluyor. Bu krediye başvurabilmek için öncelikle 18-29 yaş arasında olmak ve belli ekonomik şartlar öne sürülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızını alamıyor ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabı X'ten 'Seviyorsan git evlen bence' paylaşımını yapıyor. Tüm bu açıklamalar yapılırken:

Türk-İş Ocak 2025 Açlık- Yoksulluk Araştırması'na göre 'dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 lira; yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira'. BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2025 Dönem Raporu'na göre 'dört kişilik bir aile için açlık sınırı 22 bin 75 lira, yoksulluk sınırı 76 bin 358 lira'. Endeksa, Ocak 2025 Konut Değer Raporu'na göre 'Türkiye'de ortalama kira bedeli 20 bin 542 lira'.

DİSK-Ar'ın açıklamasına göre, '2024 4. çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,7 olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2024 yılı 4. çeyreğinde yüzde 37,3 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 21,6 puan fazla. Geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 46,7!'

OECD'nin açıklamasına göre 'Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki her 3 gençten biri (yüzde 31,1) ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 41,4 iken, erkeklerin oranı yüzde 21,4 oldu. OECD ortalamasında ise ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 14,4, erkeklerin oranı ise yüzde 13,1 olarak hesaplandı'.

Yani birçok veri söylenebilir. Ancak özeti şu: Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi."