Genç KADEM, Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıttı

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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtıldı.

Fatih'te, Genç KADEM gönülleri bolluk ve bereketin, birlik ve beraberliğin simgesi muharrem ayı dolayısıyla Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure etkinliği düzenledi.

Yaklaşık 1000 kişiye ikram edilen aşurelere yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Genç KADEM sorumlusu Hande Bilirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayının önemine dikkati çekmek için her yıl bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Manevi değerleri yaşatmak ve gençlere aktarmak için bu çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Bilirgen, "Aşure farklı kültürleri ve inançları bir araya getirir, bolluk ve bereketi simgeler. Süleymaniye Camisi'ni seçmemizin nedeni, farklı kültürden insanların da olduğu bir lokasyon olması." diye konuştu.

Genç KADEM'in 5 binin üzerinde gönüllüsü olduğunu, 55 farklı temsilcilikte gençlerle beraber faaliyetlerini yürüttüklerini anlatan Bilirgen, "Sosyal saha faaliyetleri olsun eğitimler olsun etkinlikler olsun bunlara çok kıymet veriyoruz." dedi.