 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Yenişehir ve Genç Merkez ASM'leri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Yenişehir ve Genç Merkez ASM'leri ziyaret etti

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Yenişehir ve Genç Merkez Aile Sağlığı merkezlerini ziyaret eden Kaymakam Muhammet Güzel, sağlık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarıyla görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güzel, hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bingöl\'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Yenişehir ve Genç Merkez ASM\'leri ziyaret etti
25.12.2023 - 23:05,
Abone Ol

Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçede bulunan Yenişehir ve Genç Merkez Aile Sağlığı merkezlerini (ASM) ziyaret etti.

Kaymakam Güzel, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde sağlık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarıyla görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güzel, hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muhammet Güzel, Yenişehir, Bingöl, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Yenişehir ve Genç Merkez ASM'leri ziyaret etti - Son Dakika


00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı

Son Dakika
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Yenişehir ve Genç Merkez ASM'leri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement