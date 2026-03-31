Görele'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tuana'nın Organları Nakil İçin Alındı

31.03.2026 14:36  Güncelleme: 15:30
Giresun'un Görele ilçesinde otomobil çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un organları, başka hastalara nakledilmek üzere bağışlandı. Tuana'nın böbrekleri ve karaciğeri farklı hastanelere gönderildi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun'un Görele ilçesinde hafta sonu otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un ailesince bağışlanmasına karar verilen organlarından karaciğer, akciğer, kalp kapakçıkları ve böbreklerinin başka hastalara nakledilmek üzere alındığı bildirildi.

Genç kızın hayatını kaybettiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tuana'nın akciğeri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden, kalp kapakçıkları İstanbul Onkim Kök Hücre Merkezinden, karaciğer ve böbrekleri Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünden doktorlarca alındı.

Tuana'nın böbrekleri Başkent ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanelerine, karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gönderilecek.

Tuana Elif Gülüşan Torun, geçen hafta sonu Görele'de Adem Haşbaş'ın (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane yetkililerinin genç kızın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirdiği ailesi, Tuana'nın organlarını bağışlama kararı almıştı.

Kazaya ilişkin soruşturmada sürücü Haşbaş tutuklandı.

Cenazesi Görele'de yarın defnedilecek olan Tuana Torun, Görele Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılandığı "taciz" davasında "mağdur" olarak yer alıyordu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
