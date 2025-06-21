Genç Kızın Sınav Hayali Takıya Takıldı - Son Dakika
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Genç Kızın Sınav Hayali Takıya Takıldı

21.06.2025 22:31
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Kulağındaki takıyı çıkaramayan genç kız, sınav süresinde içeri alınmayarak büyük üzüntü yaşadı.

Tüm veliler onun için seferber oldu: Genç kızın hayalleri kulağındaki takı yüzünden yarım kaldı

Kulağındaki metal takıyı çıkartamayan genç kız için tüm veliler yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadı

Süre dolunca sınava alınmayan genç, büyük üzüntü yaşayıp fakülteden ayrıldı

ANTALYA - Antalya'da 2025- YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavında son dakikalara kalan adaylar maratoncuları aratmadı. 10.01'de kapanan kapılar sonrası bazı adaylar içeri alınmazken, kulağındaki takıyı çıkartamayan bir genç kız için veliler adeta seferber oldu. Dakikalarca verilen uğraş sonucu takı çıkartılamayınca sınava alınmayan genç kız, üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti.

Öğrenciler kadar veliler de ter döktü

İletişim Fakültesi'nde çocuklarını sınav binasına kadar uğurlayan velilerden bazıları, kampüs çimlerinde uzun saatler sürecek sınav için hazırlıklı geldi. Yanlarında katlanır sandalye, masa ve demliği bulunan veliler, gölgede çocuklarını beklerken sohbet etti. Sınav stresini örgü örerek atlatmaya çalışan bir annenin görüntüsü ise dikkat çekti. Trafikte görevli bir polis memuru kızına uzun süre sarılıp onu dua ve öperek sınava uğurladı.

Kulağındaki takı hayallerini yarım bıraktı

Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Bazı adaylar son dakikalarda içeriye girerken, bazıları ise taktıkları küpe, kolye, bileklik ve piercing gibi takılar yüzünden sorun yaşadı. Sınan saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç kız, takılarının bir kısmını çıkardı ancak kulağındakini çıkartamayınca nedeniyle içeriye alınmadı. Takıyı çıkarmak için yardımına diğer velilerin koştuğu genç kız, uzun uğraş verilse de takısından bir türlü kurtulamayınca sınava giriş süresini doldurarak içeriye giremedi. Kapıların kapanmasının ardından genç kız büyük üzüntü yaşarken, bazı veliler de duruma tepki gösterdi.

Saniyelerle kaçırdı

Yine sınava son dakika kalan adaylardan bir genç de saniyelerle sınavı kaçırdı. Kapı tam kapandığında gelen genç, içeri alınmayacağı söylenince geri dönmek zorunda kaldı.

"Bütün emekleri boşa gitti"

Genç kıza yardımcı olan velilerden Merve Mavi, oğlunu sınava soktuğunu ve sınava dakikalar kala genç kızın yaşadığı soruna üzüldüğünü dile getirerek "Çok üzüldük. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu. Demek ki strese girmiş, heyecan yapmış, öylece çıkmak zorunda kaldı ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Kulağında piercing vardı. Yazık bütün emekleri boşa gitti. Çok isterdim girmesini ama şansı yokmuş" dedi.

Kızı ikinci kez sınava giren Şenay Hazar da sınava hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini söyledi. Hazar, "Kızım 20 yaşında. Aslında üniversite öğrencisi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıfa geçti. Ancak yeniden sınava girmeye karar verdi. Bu yıl daha çok çalıştı. Hukuk okumak istiyor, hayırlısı olsun. Ben de çok heyecanlıyım. Hatta ilk sınavına girdiğinde bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu yıl daha tempolu geçti. Allah gönlüne göre versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Kızın Sınav Hayali Takıya Takıldı - Son Dakika

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