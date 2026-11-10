Genç MEB AKUB gönüllüleri COP31 kapsamında caretta carettaların yaşam alanlarını koruyor - Son Dakika
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Genç MEB AKUB gönüllüleri COP31 kapsamında caretta carettaların yaşam alanlarını koruyor

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Genç MEB AKUB gönüllüleri COP31 kapsamında caretta carettaların yaşam alanlarını koruyor
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Genç MEB AKUB gönüllüleri, COP31 kapsamında Akdeniz kıyılarındaki caretta carettaların yaşam alanlarını korumak için çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar, çocuk ve gençlerin biyolojik çeşitliliğe duyarlı, çevresine sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Genç MEB AKUB gönüllüleri, COP31 kapsamında caretta carettaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla çocuklarda ve gençlerde çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, COP31 sürecinde biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması öncelikli temalar arasında yer alıyor. Bu kapsamda MEB AKUB ve Genç MEB AKUB gönüllüleri, Akdeniz kıyılarında yaşayan caretta carettaların korunmasına yönelik çalışmalarıyla doğal yaşam alanlarına saygı ve biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık oluşturuyor.

YAŞAM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Akdeniz'in önemli biyolojik zenginliklerinden olan caretta carettaların yaşam alanları, yapay ışıklandırma, kumsallardaki insan hareketliliği, plastik atıklar ve kıyı yapılaşması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. MEB AKUB ve Genç MEB AKUB gönüllülerinin yürüttüğü çalışmalarla özellikle çocukların ve gençlerin biyolojik çeşitliliğe duyarlı, çevresine karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: DHA
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