Genç Piyanist Elif Naz İki Konserde Sahne Alacak

Mozarteum Üniversitesi Pre-College bölümünde piyano eğitimini sürdüren 12 yaşındaki piyanist Elif Naz Ertuğrul, gelecek ay iki konserde müzikseverlerle buluşacak.

Genç müzisyen, 18 Nisan'da ünlü kemancı ve sanat yönetmeni Cihat Aşkın yönetiminde gerçekleştirilecek ENKA Sahne Sanatları Gala Konseri'nde sahneye çıkacak ve programda Ludwig van Beethoven ve Frederic Chopin eserlerini seslendirecek.

İkinci konser olarak Ertuğrul, 24 Nisan'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Adana'da sahneye çıkacak. Ertuğrul, Şef Valid Agayev yönetimindeki konserde, daha önce İstanbul Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası ile yorumladığı "Haydn Konçertosu"nu bu kez tüm bölümleriyle seslendirecek.