Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Bölge Birincisi Muhammed Tarık Sevim Türkiye Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika
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Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Bölge Birincisi Muhammed Tarık Sevim Türkiye Finaline Hazırlanıyor

Genç Sada Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması\'nda Bölge Birincisi Muhammed Tarık Sevim Türkiye Finaline Hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada bölge birincisi olan Muhammed Tarık Sevim, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Sevim, Karaman'da yapılacak olan final için aralıksız çalışıyor. Okul müdürü ve öğretmeni, öğrencilerinin başarısından gurur duyduklarını belirtti. Sevim ise hedefinin Türkiye birincisi olmak olduğunu söyledi.

05.05.2024 14:15
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda bölge birincisi olan ortaokul öğrencisi Muhammed Tarık Sevim, Türkiye finaline hazırlanıyor.

Batman Gazi İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammed Tarık Sevim (11), Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenen yarışmada bölge birinci seçildi.

21 Mayıs'ta Karaman'da yapılacak yarışmanın Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Sevim, aralıksız çalışıyor.

Okul müdürü Mehmet Nezir Ceylan, lise ve ortaokullar arasında düzenlenen yedi yarışmanın altısında farklı dereceler elde ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda öğrencilerinden Sevim'in bölge birincisi, Ahmet Akbulut'un ise Van'da düzenlenen Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda bölge üçüncüsü olduğunu dile getiren Ceylan, hedeflerinin Türkiye finalinde birincilik elde etmek olduğunu belirtti.

Sevim'in öğretmeni Adil Yıldırım da öğrencisinin finale hazırlandığını anlatarak, "Günde üç saat musiki ders görüyor, beş saat de hafızlık dersine çalışıyor." dedi.

Finale kalan Sevim ise öğretmenlerinin kendisine çok emek verdiğini söyledi.

Önce il birincisi ardından da bölge birincisi olduğunu belirten Sevim, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da bölge birincisi oldum. Çalışacağım, gayret edeceğim ve inşallah Türkiye birincisi olacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Bölge Birincisi Muhammed Tarık Sevim Türkiye Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Bölge Birincisi Muhammed Tarık Sevim Türkiye Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika
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