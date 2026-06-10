Eskişehir'de "Birlikte Biçimlendirdik" Seramik Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de "Birlikte Biçimlendirdik" Seramik Sergisi Ziyarete Açıldı

10.06.2026 13:50  Güncelleme: 15:21
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'Birlikte Biçimlendirdik' sergisi ziyarete açıldı. Sergi, 28 Haziran'a kadar görülebilecek.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, genç sanatçıların hayal gücü ve emeğiyle şekillenen özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Birlikte Biçimlendirdik" sergisi, Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Prof. Dr. S. Sibel Sevim danışmanlığında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Birlikte Biçimlendirdik" sergisi, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ortaya koydukları özgün çalışmalarını sanatseverlerle buluştururken; öğrenmenin, araştırmanın, üretmenin ve birlikte yaratmanın seramik sanatı aracılığıyla görünür hale geldiği anlamlı bir yolculuğa da ışık tuttu.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Sevim, serginin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, "Bu sergi, öğrencilerimizin emeklerinin, araştırmalarının ve yaratıcılıklarının bir yansımasıdır. Her bir eser büyük bir özveriyle hazırlanmış, düşünceyle şekillenmiş ve ortak bir hafızanın parçası haline gelmiştir" dedi.

Öğrencilerin eğitim yolculuğunda kendilerine destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve ailelere teşekkür eden Sibel Sevim, mezun olan öğrencilere de seslenerek, "Merak etmeye, araştırmaya, üretmeye ve hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin. Sanatın ve öğrenmenin ışığı yolunuzu aydınlatsın" ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına katılan Ünlüce ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nün kentin kültürel ve sanatsal yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Ünlüce, "Burada yetişen sanatçılarımız, nerede yaşarlarsa yaşasınlar eserlerinde Eskişehir'in izlerini taşımaya devam ediyorlar. Sanatı meslek olarak seçmek günümüz koşullarında cesaret ve kararlılık gerektiriyor. Bu nedenle öğrencilerimizi ve onlara her zaman destek olan ailelerini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Genç sanatçıların gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Kentimize kazandırdığımız Seramik Müzesi başta olmak üzere, eserlerinizi sergileyebileceğiniz alanlarda sizlere destek vermekten mutluluk duyacağız" dedi.

Özgün eserlerin yer aldığı "Birlikte Biçimlendirdik" sergisi, genç sanatçıların biçim, malzeme ve ifade üzerine geliştirdikleri yaratıcı yaklaşımları gözler önüne sererken, ziyaretçilerden de büyük beğeni topladı.

Seramik sanatının estetik ve düşünsel zenginliğini yansıtan eserler, 28 Haziran'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Birlikte Biçimlendirdik' Seramik Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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