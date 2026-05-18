Genç Şef Adayları Kurabiye Yarışması'nda Hünerlerini Sergiledi

Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen GastroOrtaokul Kurabiye Yarışması'nda, ortaokul öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi.

Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Bursa genelindeki 18 ortaokuldan 30 ekip katıldı.

Turizm Haftası'nın ruhunu mutfak kültürüyle harmanlamayı amaçlayan yarışmada, ortaokul düzeyindeki genç şef adayları kendi tarifleriyle hazırladıkları birbirinden lezzetli kurabiyeleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Hem eğlenen hem de takım çalışmasının keyfini yaşayan öğrenciler, özgün sunumlarıyla dikkati çekti.

Geleceğin aşçılarının heyecanına ortak olan seçici kurulda, okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğretmenleri ile sektörün profesyonel isimleri yer aldı.

Öğrencilerin hazırladığı ürünleri değerlendiren jüri, tat, kıvam, yaratıcılık ve sunum gibi kriterler üzerinden değerlendirmeler yaptı. Yarışmanın sonunda dereceye giren ekiplere, altın, gümüş ve bronz madalyalar takdim edildi.

Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Hikmet Seren, yarışmaya katılan okullara, öğrencilere ve destek veren jüri üyelerine teşekkür ederek bu tür etkinliklerle gençlerin gastronomiye olan ilgisini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yarışmada, Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu, Müşerref Muzaffer Samda Ortaokulu, Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu, Eşrefoğlu Rümi İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Bilal Kanat Ortaokulu, Emek Ortaokulu, Şehit Öğretmen Mahmut Çatalkaya Ortaokulu ve Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu altın madalya kazandı.