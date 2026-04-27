Genç Yetişkinlerde Bağırsak Kanseri Neden Artıyor?

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 04:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağırsak kanseri genç yetişkinlerde hızla artarken, uzmanlar ultra işlenmiş gıdalar, pestisitler, mikroplastikler ve hava kirliliğine dikkat çekiyor.

Kanser tek bir nedenle ortaya çıkmıyor; bağırsak kanserinde de durum böyle. Ancak son yıllarda özellikle genç yetişkinlerde (25-49 yaş) vaka sayıları hızla artıyor. İngiltere'de bu yaş grubunda yıllık artış yüzde 3'ün üzerinde, ABD'de 1990'larda doğanlar 1960'larda doğanlara göre 5 kat daha yüksek risk taşıyor. Genetik değişim bu kısa sürede açıklanamayacağı için çevresel ve yaşam tarzı faktörleri araştırılıyor.

1. Ultra işlenmiş gıdalar: Son on yıllarda tüketimi büyük ölçüde arttı. Bu gıdalar lif bakımından fakir, katkı maddeleri içeriyor ve iltihaplanmayı artırarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Lif alımını artırmak riski azaltıyor; her 10 gram ek lif riski yaklaşık yüzde 10 düşürebiliyor. Obezite ve hareketsizlik de riski artırıyor.

2. Pestisitler: Meyve, sebze ve bazı işlenmiş gıdalarda bulunabiliyor. Düşük dozda uzun süreli maruziyet bağışıklık sistemini etkileyebilir. Organik ürün tercih etmek ve iyi yıkamak öneriliyor, ancak meyve sebzeden kaçınmak daha büyük hata olur.

3. Mikroplastikler: Hava, su ve gıdalarda yaygın. Bağırsak duvarında tespit edildi; hayvan deneylerinde iltihap ve bağışıklık bozukluğuna yol açtığı görüldü. İnsanlarda net kanıt henüz yok, ancak plastik kullanımını azaltmak öneriliyor.

4. Hava kirliliği: Şehirlerde bağırsak kanseri oranları daha yüksek. İnce partikül maddeler akciğerlerden kana karışıyor; çalışmalar kolon kanseri riskinde yüzde 40'a varan artış gösteriyor. Yoğun trafikte maske takmak ve kirlilikten kaçınmak öneriliyor.

Uzmanlar, bağırsak kanserindeki artışın tek bir nedene bağlı olmadığını, modern yaşamın bu faktörlerinin bağışıklık sistemi ve iltihap üzerinden birlikte etkili olduğunu vurguluyor. Daha doğal beslenme, daha az işlenmiş gıda ve daha aktif yaşam riski azaltmada güçlü adaylar. Genç kuşakların farklı etkilendiği unutulmamalı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hava Kirliliği, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:12:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.