Gençler Erasmus+ Projesiyle Sosyal İçerme ve İstihdamı Ele Aldı

Yunanistan, Türkiye ve İspanya'dan gençler, istihdam edilebilirlik ve gençlerin toplumsal kapsayıcılığı konularını ele almak üzere bir etkinlikte buluştu. Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Francisco Candil, AIGB Derneği tarafından yürütülen Erasmus+ 'Dayanıklı Zihinlerde Sosyal İçerme' projesine katılan gençleri kabul etti. Projenin hedefleri arasında duygusal iyi oluşu ve dayanıklılığı psikososyal destek ve yaratıcı faaliyetlerle güçlendirmek, dil becerilerini geliştirmek, istihdam ve girişimcilik fırsatlarını artırmak ve yerel gençlerle mülteciler arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek yer alıyor.

Candil, konuşmasında bu girişimin kırılgan durumdaki gençlerin sosyal entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, gençlerin yaşam deneyimlerini paylaşabilecekleri alanlar oluşturulduğunu ve eğitim yoluyla istihdam arayışına odaklanıldığını vurguladı. Ayrıca, bu tür projelerin dünyanın farklı bölgelerinden gençlerin gelecek beklentilerini paylaşmalarına olanak tanıdığını ve Avrupalı vatandaş bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

AIGB Derneği temsilcisi Juan Francisco Rodríguez Báez, etkinliğin Kanarya Adaları Hükümeti'nin sosyal kapsayıcılık politikalarına bağlılığını gösterdiğini ve sosyal kuruluşlar ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini söyledi. Etkinlikte Türkiye, Yunanistan ve İspanya'dan gelen toplam 15 genç, IES Ana Luisa Benítez öğrencileriyle proje deneyimlerini paylaştı ve farklı kültürler arası gerçeklikler tanıtıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ projesi, mülteciler, göçmenler ve daha az fırsata sahip gençlerin sosyal, psikolojik ve ekonomik entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, istihdam, sosyal girişimcilik ve kapsayıcılığa odaklanan yaygın eğitim yöntemleri kullanılıyor ve Türkiye, Yunanistan ve İspanya'da uluslararası eğitimler, yerel faaliyetler ile bir 'Entegrasyon Araç Kiti' hazırlanıyor. AIGB Derneği, 2007'den beri faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, gençleri ve yetişkinleri Avrupa genelinde fırsatlarla buluşturan projeler yürütüyor.