Gençler Erasmus+ Projesiyle Sosyal İçerme ve İstihdamı Ele Aldı

13.04.2026 14:31
Yunanistan, Türkiye ve İspanya'dan gelen gençler, istihdam edilebilirlik ve toplumsal kapsayıcılık konularını ele almak üzere Erasmus+ projesi çerçevesinde bir araya geldi. Etkinlik, mülteci gençlerin sosyal entegrasyonunu desteklemeyi ve eğitim yoluyla istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

Yunanistan, Türkiye ve İspanya'dan gençler, istihdam edilebilirlik ve gençlerin toplumsal kapsayıcılığı konularını ele almak üzere bir etkinlikte buluştu. Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Francisco Candil, AIGB Derneği tarafından yürütülen Erasmus+ 'Dayanıklı Zihinlerde Sosyal İçerme' projesine katılan gençleri kabul etti. Projenin hedefleri arasında duygusal iyi oluşu ve dayanıklılığı psikososyal destek ve yaratıcı faaliyetlerle güçlendirmek, dil becerilerini geliştirmek, istihdam ve girişimcilik fırsatlarını artırmak ve yerel gençlerle mülteciler arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek yer alıyor.

Candil, konuşmasında bu girişimin kırılgan durumdaki gençlerin sosyal entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, gençlerin yaşam deneyimlerini paylaşabilecekleri alanlar oluşturulduğunu ve eğitim yoluyla istihdam arayışına odaklanıldığını vurguladı. Ayrıca, bu tür projelerin dünyanın farklı bölgelerinden gençlerin gelecek beklentilerini paylaşmalarına olanak tanıdığını ve Avrupalı vatandaş bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

AIGB Derneği temsilcisi Juan Francisco Rodríguez Báez, etkinliğin Kanarya Adaları Hükümeti'nin sosyal kapsayıcılık politikalarına bağlılığını gösterdiğini ve sosyal kuruluşlar ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini söyledi. Etkinlikte Türkiye, Yunanistan ve İspanya'dan gelen toplam 15 genç, IES Ana Luisa Benítez öğrencileriyle proje deneyimlerini paylaştı ve farklı kültürler arası gerçeklikler tanıtıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ projesi, mülteciler, göçmenler ve daha az fırsata sahip gençlerin sosyal, psikolojik ve ekonomik entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, istihdam, sosyal girişimcilik ve kapsayıcılığa odaklanan yaygın eğitim yöntemleri kullanılıyor ve Türkiye, Yunanistan ve İspanya'da uluslararası eğitimler, yerel faaliyetler ile bir 'Entegrasyon Araç Kiti' hazırlanıyor. AIGB Derneği, 2007'den beri faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, gençleri ve yetişkinleri Avrupa genelinde fırsatlarla buluşturan projeler yürütüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
