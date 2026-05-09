Gençler, Avrupa Drama Buluşmaları'nda İzmir'de Bir Araya Gelecek

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 1982 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Drama Buluşmaları (European Drama Encounters/EDERED), bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Çağdaş Drama Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek program, drama ve tiyatro alanında gençleri bir araya getiren uluslararası bir gençlik ve kültürlerarası etkileşim buluşması niteliği taşıyor. Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde 7-17 Ağustos tarihleri arasında 1yapılacak etkinlik 10 gün sürecek.

Programada, Türkiye'den gençlerin yanı sıra Birleşik Krallık, İsviçre, Litvanya, Finlandiya, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya'dan genç katılımcılar yer alacak. Bu yılki program kapsamında Türk katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini aktif olarak kullanan gençler arasından seçilecek. Seçim süreci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek ve gençlerin kültürel-sanatsal etkinliklere katılımını teşvik etmeyi amaçlayacak. Kütüphanelerden yararlanan gençler, "izmir.art" web sitesi üzerinden uluslararası drama kampına başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başvurular, 11 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'a kadar devam edecek. Kampa, en az A2 düzeyinde İngilizce yeterliliğine sahip olan ve kendini İngilizce ifade edebilen, drama ve tiyatro ile ilgilenen ya da bir müzik aleti çalabilen 14-17 yaş arası lise öğrencisi gençler başvuru yapabilecek. Program süresince yaratıcı drama ve tiyatro atölyeleri, hikaye anlatıcılığı çalışmaları, kültürlerarası etkileşim oturumları, müzik ve ritim çalışmaları, hareket ve beden farkındalığı etkinlikleri, yaratıcı yazarlık uygulamaları ve grup proje çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılar açık sahne performanslarında yer alacak ve kütüphaneler ile çeşitli kültürel mekanları ziyaret edecek. Avrupa Drama Buluşmaları, gençlerin birlikte hazırlayacağı final gösterimi ile sona erecek.