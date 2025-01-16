Gençler Dinçliğe Biberle Çıkıyor

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Erzurumlu gençlerin dünyanın en acı biberiyle imtihanı

Karolina Azraili yiyen gençler kendilerinden geçti

Hem yediler, hem güldüler, hem yarıştılar, hem de acıdan gözleri yaşla doldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu üyeleri, dünyanın en acı biberini yiyerek ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu, kış aylarında motosikletlerinden uzak kaldıkları geceleri, birbirinden renkli etkinliklerle değerlendirmeye devam ediyor. Bu kez üyeler, kahkahalar içinde geçen bir yarışmaya imza attılar.Oltu'da gerçekleştirilen eğlenceli etkinlikte, Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu Başkanı Kaan Yavuz, internet üzerinden temin ettiği dünyanın en acı biberini arkadaşlarına ikram etti. Biberi yiyenler, acıdan dolayı büyük bir mücadele verirken, yemeyenler ise kahkahalar içinde bu anı izlediler. Grubun bu eğlenceli etkinliği, aynı zamanda dünyanın en acı biberi olarak bilinen Carolina Reaper'ı denemek isteyenlerin cesaretini de ortaya koydu. Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve Ed Currie sınıfından olan bu biber, Scoville Heat Unit testlerine göre yaklaşık 1,569,300 acılık seviyesine sahip. Karolina Azraili anlamına geliyor. Bazı verilere göre ise acılık derecesinin 2,300,000 SHU'ya kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Yeşil biberin acılık derecesi sadece 150 SHU, kırmızı biberin acılığı ise 2,500 SHU civarında. Urfa biberinin acılığı 30,000 SHU, Samandağ biberi ise 40,000 SHU seviyelerinde. Bunun yanı sıra, Trinidad Scorpion biberinin acılık değeri 1,200,000 SHU, Carolina Reaper ise 1,500,000 ile 2,300,000 SHU arasında bir acılığa sahip. Bu heyecanlı ve eğlenceli yarışma, Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu'nun bir araya gelerek kış gecelerinde nasıl keyifli vakit geçirebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Biberi en çok yiyen Oltu Siyah inci Motosiklet gurubu üyelerinden Hilmi Tonguç Beyaz birinci, Kerim Kaya ikinci, Ömer Faruk Zengin üçüncü ve Hikmet Karagöl dördüncü oldu. Bu arada arkadaşları biberin acısını azaltması için Osman Kamacının yaptığı yaş pastayı yediler. Ancak bunun da fazla bir faydası olmadı.