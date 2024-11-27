Gençler İzmir İçin Harekete Geçiyor

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İzmir'de Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, kentin sorunlarının çözümü noktasında gençler olarak inisiyatif almaya hazır olduklarını bildirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, İzmir'in son yıllarda hizmetlerden mahrum bırakıldığı, altyapı eksikliği nedeniyle su baskınları ve kötü koku gibi sorunlarla karşılaştığı savunuldu.

Çözüm odaklı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin talep edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bürokratlarına çağrımız; İzmir'i sahipsiz bırakmamak, kronikleşen sorunları çözmek ve şehirde yaşayan her bireyin hak ettiği standartlarda bir yaşam sürmesi için gereken adımları acilen atmaktır. Güzel İzmir'imizi hak ettiği noktaya ulaştırmak ancak gençlerin kararlı duruşu ve toplumun ortak çabasıyla mümkün olacaktır. Biz buradayız ve İzmir'i daha güzel günlere taşımak için elimizden geleni yapmaya hazırız."