Gençler, Kıbrıs Gazisi ile Buluştu

16.05.2026 11:03
Samsun'da gençler, Kıbrıs gazisi İsmail Varol ile söyleşide bir araya geldi, milli değerler vurgulandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençler, Kıbrıs gazisi İsmail Varol ile bir araya geldi.

Salıpazarı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programında gazi Varol, gençlerle sohbet ederek savaş anılarını ve tecrübelerini paylaştı.

Programda gençlere vatan sevgisi, birlik ve beraberlik, sorumluluk bilinci ve milli değerlere sahip çıkmanın önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında gençler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Program sonunda Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, Kıbrıs gazisi İsmail Varol'a günün anısına plaket verdi.

Program ile gençlerin tarihi tecrübeleri dinlemesi ve milli bilinç kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: AA

