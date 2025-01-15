Gençler Yaşlılarla Buluştu

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Samsun'un Yakakent ilçesinde "Genç fidanlarımızın kalbi Yakakent'in çınarları için atıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler ilçede yaşayan yaşlıları ziyaret ederek, deneyim ve hayat hikayeleri dinliyor.

Bu kapsamda yapılan ziyarete Kaymakam Selver Esra Arık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SYDV Müdürü Buket Yıldız ile Çok Programlı Anadolu Lisesi çocuk gelişimi öğretmeni Sibel Şahin da katıldı.

Kaymakam Arık, bu tür etkinliklerin toplumun değerlerini yaşatmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şensoy da proje ile gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve kuşaklar arası bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.