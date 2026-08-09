Gençlerde Bağımlılıkla Mücadele için Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Gençlerde Bağımlılıkla Mücadele için Futbol Turnuvası

Gençlerde Bağımlılıkla Mücadele için Futbol Turnuvası
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İstanbul'da bağımlılıkla mücadele amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında Tuzla şampiyon oldu.

İstanbul Müftülüğünce, gençlerde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Bilgilig Futbol Turnuvası"nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Müftülüğün Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörlüğü yürütücülüğünde İstanbul genelinde 16 ilçe müftülüğünün katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya, yaz Kur'an kurslarına giden öğrenciler katıldı.

Turnuvada, öğrencilerin sportif başarının yanı sıra bağımlılıkla mücadele konusundaki bilgileri ve sahadaki centilmen davranışları da puanlamaya dahil edildi.

Beylerbeyi Stadı'nda final maçı yapılan turnuvada, Tuzla Müftülüğü ile Sarıyer Müftülüğü takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Tuzla Müftülüğü, Sarıyer Müftülüğünü 3-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen programda dereceye giren takımlara kupaları, bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilgi ve resim yarışmalarında derece elde eden öğrencilere de ödülleri verildi.

"Onları bu konuda teyakkuz hale getirecek bilgilendirmeler yapıyoruz"

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Emin Yılmaz, AA muhabirine, İstanbul İl Müftülüğü olarak bağımlılıkla mücadele kapsamında il ve ilçe koordinatörleri ile manevi danışmanların katılımıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gençlere ve çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Onları bilinçlendirici, bu konuda teyakkuz hale getirecek birtakım seminerler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın ebeveynlerine yönelik de bağımlılıkla mücadele noktasında bilinçlendirici çalışmalarımız, seminerlerimiz devam ediyor. Bugün burada yaptığımız turnuva, bu etkinliklerin en başarılı örneklerinden bir tanesi." dedi.

Yılmaz, öğrencilerin maç öncesi hazırlık sürecinde saha içerisinde kendileri için hazırlanan rahlelerde dini bilgiler ve manevi değer eğitimine ilişkin testleri cevapladıklarını anlattı. Bu testlerle çocukların dini bilgileri ve manevi değerler konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Yılmaz, testlerin ardından öğrencilerin müsabakada mücadele ettiklerini dile getirdi.

İstanbul İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Bilgin Ekşi, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından turnuvanın finalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekşi, "Bilginin, sporun, ahlakın iç içe olduğu bir turnuva. Türkiye'de ilk defa İstanbul Müftülüğü olarak biz gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın her maç öncesinde bilgi testlerine tabi tutulması, onların ciddi anlamda bilgilerine, ahlaki dengelerine katkı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Futbol, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerde Bağımlılıkla Mücadele için Futbol Turnuvası - Son Dakika

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