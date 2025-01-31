Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı Düzenlendi

Güncel

İslahiye Müftülüğünca düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı" projesi kapsamında kamp programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü, okulların ara tatile girmesiyle "Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı" projesini hayata geçirdi.

Kampın ilk gününde ortaokul ve lisede okuyan 74 öğrencinin katılımı ile Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde kahvaltı düzenlendi.

Programa, ilçe Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Yener ve İlçe Müftüsü Mustafa Demir katıldı.

Daha sonra İslahiye Gençlik Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, çeşitli spor ve sanat aktivitelerinde bulundu.