Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı Düzenlendi

Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı Düzenlendi

İslahiye Müftülüğü, ara tatilde 74 öğrenciye kamp programı düzenledi, spor ve sanat aktiviteleri yapıldı.

31.01.2025 16:46
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İslahiye Müftülüğünca düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı" projesi kapsamında kamp programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü, okulların ara tatile girmesiyle "Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı" projesini hayata geçirdi.

Kampın ilk gününde ortaokul ve lisede okuyan 74 öğrencinin katılımı ile Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde kahvaltı düzenlendi.

Programa, ilçe Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Yener ve İlçe Müftüsü Mustafa Demir katıldı.

Daha sonra İslahiye Gençlik Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, çeşitli spor ve sanat aktivitelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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