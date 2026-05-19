Gençlik Bayramı\'nda Bisiklet Turu

19 MAYIS Gençlik Spor ve Bayramı kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Sultanahmet'ten Dolmabahçe'ye 'Gençlik Ata'nın İzinde' bisiklet gruplarının katıldığı Tarihi Yarımada Turu düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren 14 kilometrelik parkur Sultanahmet'ten başlayarak Dolmabahçe ve Beşiktaş'ın geçilmesinin ardından Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Tarihi Yarımada turuna katılan 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

'Gençlik Atanın İzinde Bisiklet turu programına İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürü Muhittin Özbay ve davetliler katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak düzenlediği programa çok sayıda bisiklet sever katıldı. Sultanahmet Ayasofya Meydanından başlayan tur yaklaşık 1 saat sürdü. Beşiktaş Dolmabahçe'den dönüşe geçen bisiklet severler Ayasofya Meydanına geldi. Bisiklet turu sonrasında katılımcılardan 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

'BİR GÜN DEĞİL HER GÜN SPORCUYUZ'

İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürü Muhittin Özbay, "Biz, 15 Mayıs günü itibariyle kutlamalarımıza başlıyoruz. 20 Mayıs akşamına kadar yüzlerce tesiste, yüzlerce branşta spor aktiviteleri düzenliyoruz. 107 yıl önce bağımsızlığa atılan ilk adım bu gençler sayesinde, ülkesine sahip çıkan sporcular sayesinde, gençler sayesinde tüm alanlarda, tüm meydanlarda çok güzel tanıtılıyor. Bisiklet turumuz bizim medarı iftiharlarımızdan birisi. Bunu her yıl yapıyoruz sizin söylediğiniz gibi. Onlarca kişi katılıyor. Bizi en çok mutlu eden, anneler çocuklarıyla, babalar çocuklarıyla, eşler birlikte, gençler, çok ciddi bir sinerjiyle geçirdiğimiz bir organizasyon oluyor. Bir gün değil, her gün sporcuyuz. Bir gün değil, her gün bağımsızız. Bir gün değil, her gün 19 Mayıs kutluyoruz. 252 kayıt yapıldı; 252 kişinin tamamı tura katıldı. Biliyorsunuz kazananı herkes olan bir organizasyon bu. Herkese biz hediyelerini takdim edeceğiz" dedi.

14 KİLOMETRELİK PARKURDA PEDAL ÇEVİRDİLER

Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda burada hat sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Toplamda 14 kilometre olup yaklaşık 600 bisikletçiyle birlikte çok keyifli, güvenli bir sürüş bizleri bekliyor. Öncelikle gençliğimize hitap eden bu bayram, hepimizin, gençlerin bayramı ama en çok bu genç kalabilenlerin bayramı olduğunu düşünüyorum. Doya doya yaşayacağımız, biz bisiklet branşında bisiklet süreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN BURADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Kübra Akın, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı öncelikle kutluyorum. Spor, her daim toplumumuzun içinde olması gereken, hepimizin yapması, küçükten büyüğe yapması gereken birşey. Bisiklet sporunu da çok seviyorum. Yaklaşık 15 yıldır sürüyorum. Bugün burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Sevinç Aksüt ise, "Çok yarışlara katılmadım ama bisikleti hiç bırakmadım. Bisikletli yaşamın artmasını istiyorum, yayılmasını istiyorum. Herkesin bisiklete binmesini istiyorum" diye konuştu. Emrah Efe ise, " Biz Zinde Spor Kulübü'nün sporcularıyız. 19 Mayıs etkinliği çok güzeldi. Sporcular olarak biz de katıldık. Çok eğlendik. Güzel, eğlenceli ve güvenilir geçti. Arkadaşlarım da burada, mutluyuz. Atamız iyi ki vardı. İyi ki bugünü bizim için armağan etti. Biz de onun fikrini, kendimize öncü bir ışık alarak layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ SPORCU OLMAK İÇİN GELİŞMEK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

Enes Demir, "Çok güzel bir parkurdu. Çok mutluyuz. Çok güzel bir gün. 19 Mayıs, Atamızın Samsun'a çıktığı tarihtir. Bizi Kurtuluş Savaşı'na başlattığı için binlerce kez teşekkür etsek az. Onun için daha iyi sporcu olmak için, gelişmek için çabalayacağız" diye konuştu. Hakan Atılgan ise "Hep beraber sürüşe çıktık, çok keyifliydi. Ne mutlu ki Atatürk var. Atatürk'e bu bayram için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Yasemin Deniz ise "Çok mutluyuz, umutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığının bu düzenlediği etkinlik çok güzel oldu. Bayramımız kutlu mutlu olsun" dedi. Aliye Tekiner ise "Gençlerimizi izlemeye geldim. Gençliğimiz iyi gidiyor. Gençliğimiz çok iyi. Bu yaşta bu kadar gençleri görünce heyecanlıyım bu gençleri görünce bu yaşta. Hepsini tebrik ederim. Atatürk'ümüz gençlerimizi bizlere emanet etti. Aydın Çelik ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bir gün. Buraya çocuklarla güzelce değerlendirmek için izlemeye geldik izlemeye geldik" dedi.