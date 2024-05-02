Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye'nin spor ve gençlik yüzyılı için çalışan ekibi vurguladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye'nin spor ve gençlik yüzyılı için çalışan ekibi vurguladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye\'nin spor ve gençlik yüzyılı için çalışan ekibi vurguladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bingöl'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin spor ve gençlik yüzyılı olması için çalışan bir ekibin olduğunu belirtti. Eminoğlu, Türkiye'deki gençlik merkezleri ve tesislerin sayısını artırmayı hedeflediklerini ve 2024 Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarıyı daha da yükseltmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ettiklerini ve herkesi spor yapmaya davet ettiklerini söyledi.

02.05.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, " Türkiye'nin dört bir tarafında Türkiye yüzyılının sporun ve gençliğin yüzyılı olması için canla başla çalışan bir ekip var." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Eminoğlu, Vali Ahmet Hamdi Usta'yı makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığına geçen Eminoğlu, burada partililerle buluştu.

Daha sonra Çok Amaçlı Spor Salonu'nda eğitim gören sporcuları ziyaret eden Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'na makamında ziyarette bulundu.

Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle düzenlenen söyleşi programına katılan Eminoğlu, öğrencileri, sporcuları ve gençleri dinlemekten büyük bir keyif aldıklarını söyledi.

Türkiye'de 500 gençlik merkezinin, 10 binin üzerinde de tesisin olduğunu kaydeden Eminoğlu, 2024 Tokyo Olimpiyatları'nda elde edilen başarıyı, Paris Olimpiyatları'nda daha yükseğe çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her daim gençlerin yanında olduğunu dile getiren Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'deki tesisleriyle, bütün imkanlarıyla 100 bine yakın çalışma arkadaşlarımızla her alanda, her anlamda sizlerin yanında. Türkiye'nin dört bir tarafında Türkiye yüzyılının sporun ve gençliğin yüzyılı olması için canla başla çalışan bir ekip var. Bu çalışmaları sizlerle birlikte Türkiye'nin ikinci yüzyılında daha yüksek seviyeye çıkaracağız. Bakanlık olarak 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ettik. Ailelerimiz, annelerimizi, babalarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı herkesi spor yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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