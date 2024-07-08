Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Berke Saka'yı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli yüzücü Berke Saka'yı tebrik etti.

Yaptığı yazılı açıklamada Bakan Bak, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala gelen her başarı haberiyle heyecanlanıyor, bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla da gurur duyuyoruz. Yüzmede erkekler 200 metre bireysel karışıkta daha önce geçtiği B barajı derecesiyle Paris 2024'e kota alan Berke Saka'yı kutluyorum. Ülkemizi 100 metre sırtüstü yarışmasında da temsil edecek olan milli yüzücümüze Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

2023 Türkiye Şampiyonası'ndaki erkekler 200 metre bireysel karışık yarışında elde ettiği 1.58.20'lik derecesiyle B barajını geçen Berke, Dünya Su Sporları Birliğinin (World Aquatics) davetiyle kotaya hak kazanmıştı.