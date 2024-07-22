Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran kulüplere teşekkür etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran kulüplere teşekkür etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran 31 spor kulübüne teşekkür ederek, kulüplerin genç yetenekleri keşfetme ve yetiştirme çabalarını takdirle karşıladığını belirtti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en çok sporcu gönderen kulüp olduğunu vurgulayan Bak, tüm kulüpleri, sporcuları ve antrenörleri kutladı. Ayrıca Bakan Bak, olimpiyatların başlamasına az bir süre kala heyecanlarının arttığını ve milli sporculara başarılar diledi.

22.07.2024 10:37
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran 31 spor kulübüne teşekkür ederek, "Göstermiş oldukları özverili çalışmalar neticesinde olimpiyatlara 102 sporcu kazandıran kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerimizin genç yetenekleri keşfetme, yetiştirme ve onları müsabakalara hazırlama yolundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara sporcu kazandıran kulüplere teşekkürlerini iletti.

Bak, yaptığı açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en çok sporcu gönderen Fenerbahçe Spor Kulübünü kutlayarak, "Olimpiyat kotası alan 102 sporcumuzun 27'si Fenerbahçe Spor Kulübünün sporcusu. En fazla sporcu sayısıyla Türk sporuna büyük katkı sunan Fenerbahçe Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü, olimpiyatlara en çok sporcu kazandıran ilk üç kulübümüz arasında. Tüm kulüplerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve emek veren tüm spor insanlarını kutluyor, kulüplerimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor kulüplerinin halkın spor yapmasına vesile olduğunu, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunduğunu, aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları yetiştirdiğini vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Kulüplerimiz, toplumda spor bilincinin oluşması, çocuk ve gençlerin spora kazandırılması, başarılı sporcuların müsabaka tecrübesi kazanması ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeleri konusunda önemli bir misyona sahip. Spor kulüplerimizin genç yetenekleri keşfetme, onları eğitme ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri için gerekli ortamları sağlama konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Spor kulüplerimizin varlığı, halkımızın spora teşvik edilmesi ve desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu önemli görevi üstlenerek olimpiyatlara sporcu kazandıran kulüplerimizi canı gönülden kutluyorum. Milli gururlarımızın ülkemizi uluslararası arenada temsil etmesine vesile olan, onlara yol gösteren spor kulüplerimizin ve antrenörlerimizin emeği büyük. Disiplinli çalışmanın meyvesi olarak 102 sporcumuz olimpiyatlarda mücadele edecek. Milli sporcularımızın, ülkemizi layıkıyla temsil edeceklerinden şüphem yok. Göstermiş oldukları özverili çalışmalar neticesinde olimpiyatlara 102 sporcu kazandıran kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerimizin genç yetenekleri keşfetme, yetiştirme ve onları müsabakalara hazırlama yolundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz."

Bakan Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına az bir süre kala heyecanlarının daha da arttığını ifade ederek, "Her sporcunun hayali olan olimpiyat, uluslararası en büyük spor organizasyonu. Paris 2024 için büyük bir gurur ve umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Hepsi birer cevher olan milli sporcularımız toplamda 18 branşta ter dökecek. Bayrağımızı layıkıyla temsil edecek 102 sporcumuza başarılar diliyor, daima destekçileri olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran kulüplere teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran kulüplere teşekkür etti - Son Dakika
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