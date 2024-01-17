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Gençlik ve Spor Bakanı: Aybüke'nin cesur duruşu unutulmayacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı: Aybüke'nin cesur duruşu unutulmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın cesur duruşunu vatanperverlik tarih boyunca unutulmayacak olarak değerlendirdi. Bakan Bak, Aybüke'nin hikayesini gençlere aktarmak istediklerini belirtti ve terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı: Aybüke\'nin cesur duruşu unutulmayacak
17.01.2024 - 16:32,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın gibi cesur gençlere sahip olduklarını belirterek, "Atandığı zaman kendisine 'Gitme' diyenlere, 'Ben gitmezsem, kim gidecek?' diye koşa koşa çocuklara gitti aslan yürekli Aybüke. Böylesine cesur duruş, vatanperverlik tarih boyunca unutulmayacak." dedi.

Bakanlığı merkez binasında, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin gösterimi gerçekleşti. Filmi, Bakan Osman Aşkın Bak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, kardeşi Atıf Aybars Yalçın, filmin senaristlerinden Uğur Kılıç, yapımcısı İsmail Demir, oyuncusu Necip Karakaya ile eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan 600 genç izledi.

Şehitleri anarak sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şunları kaydetti:

"Bu toprakları düşmana yar etmeyen kahramanların torunları bugün de canından geçiyor ama bayrağı yere düşürmüyor. Bizler huzur ve güven içerisinde yaşayalım, al bayrağımız göklerde dalgalansın diye. Gül bahçesine yürürcesine şehadete yürüyen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Atandığı zaman kendisine 'Gitme' diyenlere, 'Ben gitmezsem, kim gidecek?' diye koşa koşa çocuklara gitti aslan yürekli Aybüke. Böylesine cesur duruş, vatanperverlik tarih boyunca unutulmayacak. Aybüke'mize kıyanlar bir şeyi hesap edemedi. 85 milyonun gönlünde boy veren gelincik çiçeğidir Aybüke, bizim en onurlu hikayelerimizden birisidir. Onun hayallerini yaşatmak, hikayesini yaşatmak boynumuzun borcudur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın filmin daha önce yapılan galasına katıldığını hatırlatan Bak, "Biz de gençlerimize kahraman öğretmenimizin hikayesini aktarmak istiyoruz. Bu hikaye yüz yıllar boyunca devam edecek. Bir kahramanlık hikayesi, bir gencin vatanı, milleti için neleri feda ettiğinin, bir ışık gibi öğrencilerine vuran hikayesi." diye konuştu.

Terörün karşısında dimdik durduklarını vurgulayan Bakan Bak, "Bu hain saldırının bizleri yıldırmasına izin vermeyeceğiz. Terörün her türlüsüyle savaşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin böyle cesur gençleri oldukça ne hikayesi ne de kahramanlık destanları biter. Nice Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler yetiştireceğiz. Ne mutlu ki bize, tarihini bilen, ders alan gençlerimiz var. Her birinizle gurur duyuyoruz. Tarih, aziz şehitlerimizin bıraktığı şeref sayfalarıdır. Teröre geçit vermeyeceğimizi birlik olarak gösterin. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi bu gücü çok iyi bir şekilde anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz." diyen Bakan Bak, "Sizin gibi gençlere güveniyoruz. Sizlerin içerisinden de Aybüke öğretmenler gibi kahramanlar çıkacak. Büyük Türkiye yolunda hizmete devam edeceğiz. Hep beraber bu vatanın gençlerinin neler yaptığını göreceğiz, bu gençlerle bu coğrafyada bize kimse diz çöktüremeyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Filmin senaristlerinden Uğur Kılıç ise Cumhuriyet tarihinde 200 şehit öğretmen olduğunu söyleyerek, " Gençliğinin baharında henüz 23 yaşında, ülkemizin doğusundaki Batman'a bir eğitim meşalesi gibi giden genç öğretmenimiz, oruçluyken şehit edildi. Gençlerimiz filmi izlediğinde, kendilerine medya aracılığıyla verilmeye çalışılan rol modeller yerine Aybüke öğretmeni anlamaya çalışıp örnek alacaklarını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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Mehmet Kasapoğlu, Aybüke Yalçın, Terör, Sinema, Spor, Güncel, Son Dakika

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