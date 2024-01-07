 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı: Şehitlerimizi hatırlatmak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı: Şehitlerimizi hatırlatmak istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Allahüekber Dağları'nda Kızılçubuk Zirvesi'nde Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için yapılan yürüyüşte açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, gençlere vatan için nelerin feda edildiğini hatırlatmak istediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kahramanlarımızın fedakarlıklarını aktarmak için anma etkinliklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı: Şehitlerimizi hatırlatmak istiyoruz
07.01.2024 - 10:38,
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu vatan, şehitlerin bu iradeleriyle bu kadar güçlü. O yüzden gençlerimize nereden geldiklerini ve bu vatan için nelerin feda edildiğini hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Allahüekber Dağları'nda Kızılçubuk Zirvesi'nde Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için yapılan yürüyüşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, 2018'deki bakanlık dönemi de olmak üzere 4. kez bu etkinliğe katıldığını anlatarak, "109. yılını anıyoruz şehitlerimizin. Bu vatan tabii ki şehitleriyle güçlü. Şehitlerimizin kanı, vatan toprağının her noktasında var. 'Bu toprakta izin var' diye bir mottomuz var. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O zor şartlarda yapılan Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz şehitlerimizi unutmuyoruz. Bakanlık olarak gençlerimize, tarihimizi, yaşadığımız olayları, mücadeleleri, destanları, savaşları, Çanakkale'den Kütahya'ya Dumlupınar'a kadar pek çok şeyi anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle tarihimizin bu önemli olaylarını gençlerimizle yaşamamız için talimatları var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik olarak önemli bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada başta emperyalist güçlerin maşaları olan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Destansı bir mücadele veriyor ülkemiz. Bu hususta verdiğimiz binlerce şehidimiz var. Bu vatan, şehitlerin bu iradeleriyle bu kadar güçlü. O yüzden gençlerimize nereden geldiklerini ve bu vatan için nelerin feda edildiğini hatırlatmak istiyoruz. Çeşitli illerden seçtiğimiz gençlerimizi trenle getirdik. Onlar da çok güzel anılarla, tarihi sohbetlerle, Anadolu'nun güzellikleriyle karşılaştılar. Güzel ve önemli bir gün. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bize bıraktıkları bu vatanı korumaya devam edeceğiz. Vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimize buradan selam olsun. Onların özverilerini hiçbir zaman unutmayacağız."

Bakan Göktaş: "Anadolu kahramanlar yurdudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılını anma kapsamında vatandaşlarla beraber yürüdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Anadolu kahramanlar yurdudur. Bu toprakların kahramanlıklarının şahidi yine bu topraklardır. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden, Allahuekber Dağları'nda ölümsüzleşen kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Burada ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençlerimiz var. Onlara da hem şanlı tarihimizi hem kahramanlarımızın yaptıkları fedakarlıkları aktarmak için de bu anma etkinlikleri oldukça kıymetli. Gerçekten vatan için onlar canlarını feda etti. Bizler de onların emanetine sahip çıkacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Bu kahramanlarımızı unutmamız mümkün değildir. Bu şanlı bayrağın, şanlı tarihin evlatları olarak önümüzdeki nesillere kahramanlarımızın cesaretlerini ve fedakarlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada bize katılan tüm vatandaşlarımıza, gazi ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlik ve Spor Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Allahuekber Dağları, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı: Şehitlerimizi hatırlatmak istiyoruz - Son Dakika


10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:59 İsrail medyası bunu konuşuyor! İstihbarat, orduyu "Aksa Tufanı" öncesi 4 defa uyarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı: Şehitlerimizi hatırlatmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement