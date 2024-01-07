Gençlik ve Spor Bakanı: Şehitlerimizi hatırlatmak istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu vatan, şehitlerin bu iradeleriyle bu kadar güçlü. O yüzden gençlerimize nereden geldiklerini ve bu vatan için nelerin feda edildiğini hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Allahüekber Dağları'nda Kızılçubuk Zirvesi'nde Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için yapılan yürüyüşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, 2018'deki bakanlık dönemi de olmak üzere 4. kez bu etkinliğe katıldığını anlatarak, "109. yılını anıyoruz şehitlerimizin. Bu vatan tabii ki şehitleriyle güçlü. Şehitlerimizin kanı, vatan toprağının her noktasında var. 'Bu toprakta izin var' diye bir mottomuz var. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O zor şartlarda yapılan Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz şehitlerimizi unutmuyoruz. Bakanlık olarak gençlerimize, tarihimizi, yaşadığımız olayları, mücadeleleri, destanları, savaşları, Çanakkale'den Kütahya'ya Dumlupınar'a kadar pek çok şeyi anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle tarihimizin bu önemli olaylarını gençlerimizle yaşamamız için talimatları var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik olarak önemli bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada başta emperyalist güçlerin maşaları olan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Destansı bir mücadele veriyor ülkemiz. Bu hususta verdiğimiz binlerce şehidimiz var. Bu vatan, şehitlerin bu iradeleriyle bu kadar güçlü. O yüzden gençlerimize nereden geldiklerini ve bu vatan için nelerin feda edildiğini hatırlatmak istiyoruz. Çeşitli illerden seçtiğimiz gençlerimizi trenle getirdik. Onlar da çok güzel anılarla, tarihi sohbetlerle, Anadolu'nun güzellikleriyle karşılaştılar. Güzel ve önemli bir gün. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bize bıraktıkları bu vatanı korumaya devam edeceğiz. Vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimize buradan selam olsun. Onların özverilerini hiçbir zaman unutmayacağız."

Bakan Göktaş: "Anadolu kahramanlar yurdudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılını anma kapsamında vatandaşlarla beraber yürüdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Anadolu kahramanlar yurdudur. Bu toprakların kahramanlıklarının şahidi yine bu topraklardır. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden, Allahuekber Dağları'nda ölümsüzleşen kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Burada ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençlerimiz var. Onlara da hem şanlı tarihimizi hem kahramanlarımızın yaptıkları fedakarlıkları aktarmak için de bu anma etkinlikleri oldukça kıymetli. Gerçekten vatan için onlar canlarını feda etti. Bizler de onların emanetine sahip çıkacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Bu kahramanlarımızı unutmamız mümkün değildir. Bu şanlı bayrağın, şanlı tarihin evlatları olarak önümüzdeki nesillere kahramanlarımızın cesaretlerini ve fedakarlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada bize katılan tüm vatandaşlarımıza, gazi ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum."