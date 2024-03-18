Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayları kınadı

General Mobile: Türkiye'nin Öncü Akıllı Teknoloji Markası

General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.