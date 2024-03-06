Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Dünyada Spor Tesisleri Devrimi Yapan Bir Ülke

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye şu anda dünyada spor tesisleri devrimini yapan bir ülkedir." dedi.
Bakan Bak, Kırklareli Valiliğini ziyaretinin ardından bir düğün salonunda amatör sporcularla bir araya geldi.
Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyen Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin hizmetinde olduğunu belirtti.
Gençlerle yol yürümekten gurur duyduklarını ifade eden Bak, "Çünkü bizim hedefimiz var, bu ülkeyi çok üst düzeylere taşımak, güçlü Türkiye olmasını sağlamak. Hem sporda, hem sanatta, hem kültürde, hem de teknolojide... Dolayısıyla sizlere çok ihtiyacımız var. O yüzden sizlerin emrindeyiz. Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak. Bu yüzyıl sporun yüzyılı olacak." dedi.
Osman Aşkın Bak, bağımlılık ve kötü alışkanlıklarla mücadeleyi önemsediklerini, amatör spor yöneticilerinin bu anlamda çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Her bir kulübe Valilik üzerinden 50'şer bin lira maddi destek vereceklerini söyleyen Bak, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Amatör spor kulüplerinin sayısının artmasının önemine değinen Bak, şunları kaydetti:
"Lütfen amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sizler bu göreve amatör ruhla devam edin. Bağımlılıkla mücadele çok önemli. Buradan ailelere, annelere, babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor salonlarımıza getirin, yüzme havuzlarımıza getirin, futbol sahalarına getirin. Hizmetimizi çocuklar için yapalım. Biz devlet olarak amatör spor kulüplerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Tesis yapmaya devam edeceğiz. Türkiye şu anda dünyada spor tesisleri devrimini yapan bir ülkedir. 2002'de iktidara gelindiğinde uluslararası standarttaki stadyum 3-4 taneydi. Şimdi 40 tane uluslararası standartta, Avrupa standartlarında stadyum var. Ardından kapalı spor salonları, her alanda büyük spor salonları yapıldı, havuzlar yapıldı."
"Hep beraber 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz"
Bakan Bak, sayısı artan gençlik merkezlerinde sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını belirtti.
Spor yatırımlarının hızla devam ettiğini vurgulayan Bak, "Her alanda gençlerimizin hizmetindeyiz. Hep beraber 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Orada da iddialıyız. İnşallah hep beraber bu ülkenin bayrağını Paris'te olimpiyatlarda göndere çektireceğiz. Yine gelecek olimpiyatlarda sizin içinizden gelen sporcular ülkemizi 2028'de, 2032'de olimpiyatlarda temsil edecekler." diye konuştu.
Türkiye'de UEFA standartlarında tesisler inşa edildiğini belirten Bak, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye'nin organize edeceğini anımsattı.
Türkiye'nin adını dünyada sporla duyurduklarını ifade eden Bak, "Türkiye spor altyapısıyla çok önemli bir spor ülkesi haline gelmeye başladı. Bu yapılan tesislerin bir faydası da burada yapılacak uluslararası turnuvalar. Türkiye şampiyonaları tesisler nedeniyle de şehrin dinamizmine, turizmine katkıda bulunuyor. Bu ülkenin gelişmesi için, büyümesi için, güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz, İstiklal Marşı'mızı söyletmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye için hep beraber çalışacağız." diye konuştu.
Programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kırklareli Şube Başkanı Hasan Başdemir de konuşma yaptı.
Bakan Bak, konuşmaların ardından sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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