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Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinliklerine Katılan Gençleri Karşıladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinliklerine Katılan Gençleri Karşıladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Ankara'dan Sarıkamış'a tarihi Doğu Ekspresi'yle gelen gençleri karşıladı. Bakan Bak, şehitleri anmanın önemine vurgu yaparak, gençlere bu coğrafyanın büyük mücadelelerle kazanıldığını göstermek istediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri\'ni Anma Etkinliklerine Katılan Gençleri Karşıladı
06.01.2024 - 13:54,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikler kapsamında Ankara'dan Sarıkamış'a tarihi Doğu Ekspresi'yle gelen gençleri karşıladı.

Sarıkamış Tren Garı'na yaklaşık 27 saatlik yolculuğun ardından gelen treni karşılayan Bakan Bak, burada basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Önemli bir etkinliği bu yılda gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Bak, "Gençlerimiz, Anadolu'muzun güzelliklerini görerek geldiler. Sarıkamış bizim tarihimizde önemli bir yere sahip. Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz, bu vatanı korumak için canını veda eden şehitlerimizi anıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sarıkamış'a her yıl Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi getiriyoruz. Geçen yıl da tren organizasyonu olmuştu. Gençlerimiz ve halkımızdan çok talep gördü. İnşallah bu süreci devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri anmanın önemine dikkati çeken Bakan Bak, "Şehitlerimizin kanlarıyla yoğurulmuş bu topraklar bizim için çok önemli. Gençlerimize bu coğrafyanın büyük mücadelelerle kazanıldığını göstermek istiyoruz. Ülkemiz bu coğrafyada bir yandan terör örgütleriyle mücadele ediyor bir yandan da jeopolitik olarak bölgede güçlü bir devlet olma yolunda ilerliyor. " dedi.

Bakan Bak, gün içinde de etkinlikler olacağını aktararak şunları kaydetti:

"Yarın yürüyüşümüzü de yapacağız. Tren yolculuğuna ben de arzu ederdim katılmak ama başka programlarım nedeniyle olamadım. Doğu Ekspresi güzergahı itibarıyla ve anılarıyla güzel bir süreç oldu arkadaşlarımız için. Şehitlerimizi anmak için buradayız. Bu vatandaki en önemli şiarlarımız 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Bayram İnmez, Ezan Dinmez'dir. Bizi birbirimize bağlayan bu toprakların değerleridir ve onları anmak bizim için önemli. Yiğitlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gençlerimize bu vatanın değerlerini öğretmek önemli. Her yıl daha da güçlendirerek bu etkinliği yapıyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinliklerine Katılan Gençleri Karşıladı - Son Dakika


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