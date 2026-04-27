Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi meslek kolunda 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 27 Nisan-4 Mayıs 2026 tarihlerinde İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya hizmet noktaları ile Alo 170 hattından yapılabilecek.

Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, en az ortaöğretim mezunu olmak, ilgili suçlardan mahkum olmamak ve ikamet şartı bulunuyor. Engelli adaylar için engelli olma şartı aranırken, eski hükümlü adaylar için ilgili yönetmelikte tanımlanan şartlar geçerli. Başvuruların eksiksiz ve doğru yapılmasından aday sorumlu olacak.